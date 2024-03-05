Подмосковье 05 марта 2024, 12:23 Трехэтажный паркинг на 499 мест построят в Ленинском округе в 2025 году Мособлархитектура

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Многоуровневый паркинг появится в Ленинском городском округе вблизи деревни Сапроново. Решение построить новый объект поддержала рабочая группа архитектурной комиссии градостроительного Совета Подмосковья.

По словам министра Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко, новая автостоянка рассчитана на 499 мест, а общая площадь здания составит более 13 тысяч квадратных метров.

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«Помимо парковок, на подземном этаже разместятся автомойка на четыре поста с клиентской зоной, помещения охраны, места для хранения велосипедов. Строительство планируется завершить в 2025 году», — рассказал Гордиенко.

Перфорированные кассеты станут главным облицовочным материалом, а в качестве цветных акцентов решено сделать оранжевые П-образные порталы, которые выделят зоны въездов на парковку.

На территории около здания оборудуют парковку для автомобилей, а также высадят кустарники и газоны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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