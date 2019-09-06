Трехэтажный корпус больницы в Воскресенске досрочно отремонтируют в 2020 году
Как отметил исполняющий обязанности главного врача Юрий Райхман, работы идут в отличном темпе.
«Корпус полностью освобожден от медицинской техники. Каждый понедельник мы проводим совещание со строителями, вносим корректировки, пожелания персонала. По графику, ремонт всего корпуса должен завершиться в феврале 2021 года, но мы с рабочими достигли договоренности завершить работы раньше срока, в 2020 году», — сообщил Юрий Райхман.
Он добавил, что в рамках капремонта планируется полная замена инженерных сетей, коммуникаций, проведение общестроительных работ и перепланировки помещений. Также предполагается провести ремонт рентген-операционной под установку ангиографа и рентген-аппарата с возможностью в перспективе открытия Регионального сосудистого центра на базе больницы.
«Оснащение медицинских организаций новым оборудованием, ремонт помещений — то, что позволяет нашим медицинским специалистам работать в комфортных условиях и оказывать помощь пациентам. Ремонт хирургического корпуса в Воскресенской первой районной больнице проводится в рамках губернаторской программы «Здравоохранение Подмосковья», — отметила министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.