Подмосковье 14 июня 2023, 09:56 Трехдневные соревнования для детей «Школа безопасности» начались в Воскресенске МЧС России

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Региональные соревнования «Школа безопасности» продолжаются в Воскресенске. Во второй день участники состязались в проведении поисково-спасательных работ на воде и в техногенной среде.

Ребята продемонстрировали навыки работы со снаряжением и инструментами, а также знания, полученные в школе на уроках ОБЖ и физкультуры. Они спасали парашютиста, запутавшегося в линии электропередачи, кидали спасательный круг в зону условного пострадавшего, преодолевали многоуровневый лабиринт.

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«Школа безопасности» проводится в течение трех дней. Лучшие команды по итогам соревнований будут представлять Подмосковье в межрегиональном туре, который пройдет с 25 июня по 1 июля в Рязанской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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