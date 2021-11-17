Трех недоношенных сестер выходили в Видновском перинатальном центре

Сегодня перинатальные центры по всему миру украшены фиолетовыми бантами, а какие-то — подсвечены фиолетовыми лампами. Это основной цвет международного дня недоношенных детей. Дня, призванного напомнить нам, что есть дети, которым требуется особое внимание.

Ежегодно их появляется около 15 миллионов по всеми миру, вес малышей колеблется от 400 граммов до полутора килограмм. Их организм не способен выжить самостоятельно, потому в ход идут инкубаторы, и много спецтехники. В Видном ежегодно помогают где-то 600-700 детям.

«Каждой маме даются карандаши и рисунок, чтобы она раскрасила этот рисунок так, как она хочет, чтобы видел ее ребенок и они дают имя ребеночку и раскрашивают эти рисунки так, как она хочет, чтобы рисовал ее ребенок. Тем самым мама погружается полностью в своего ребенка и воспринимает ребеночка, даже такого глубоко недоношенного, который рождается до килограмма», — рассказала заведующая ОРИТН ГБУЗ МО «Видновский перинатальный центр» Елена Трифонова.

Подобные рисунки висели не у каждой кроватки. Но речь не о принятии, а о детях. В Видном помогли семье с тремя недоношенными детьми. Два месяца мама с дочерями находилась под наблюдением врачей. Самая маленькая родилась весом 700, две другие по 900 грамм. За это время прошли через все этапы.

«У нас была реанимация сначала, они были в кувезиках закрытых, а там был кислород, у нас была ИВЛ. Все было, но потом нас перевели в этот корпус, девчонок подняли ко мне. Был стол такой, он подогревался, поддерживал температуру тела. И были датчики, как девчонки дышат, пульс», — рассказала мама тройняшек Алина Королева.

Но врачи справились. Алина призналась, морально держалась благодаря сильной поддержке врачей и медсестер. Благодаря им они с супругом уезжают в хорошем настроении и понимании, что справятся с непростой задачей выхаживания деток. Тем более, что им сделали много подарков: и будут помогать с развитием детей, пока им не исполнится по три года.