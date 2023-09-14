Подмосковье 14 сентября 2023, 19:13 Трех лосей заметили в крупных городах Подмосковья на прошлой неделе Unsplash

Читать 360tv в

На прошлой неделе в Подмосковье зафиксировали три эпизода появления лосей в крупных городах Подмосковья. Сохатых заметили жители Подольска, Чехова и Раменское. В ходе спасательных операций животные не пострадали.

«В период размножения лоси становятся агрессивными и могут выходить в населенные пункты. Поэтому необходимо соблюдать осторожность при встрече с ними, а именно держать безопасную дистанцию», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Реклама

Наиболее сложная ситуация произошла в Подольске, где крупный лось зашел на территорию школы. На помощь специалистам охотнадзора прибыли сотрудники благотворительной ветеринарной организации «БИМ». Общими усилиями зоозащитники обездвижили животное, погрузили в грузовик с помощью крана и вывезли в лес. Через некоторое время сохатый очнулся и скрылся среди деревьев.

Еще одного лося встретили на улицах Чехова. Охотоведам удалось проводить животное в лесной массив без применения специальных средств. А в Раменском для поимки сохатого пришлось привлечь сотрудников МЧС.

«Сейчас у лосей в самом разгаре период размножения — так называемый гон, животные, особенно самцы, в это время могут быть агрессивными и вести себя совершенно неадекватно, теряют страх перед человеком. Поэтому, находясь в лесу или завидев животное в городе, нужно соблюдать осторожность, ни в коем случае не приближаться к нему. При встрече лесного жителя в населенном пункте необходимо позвонить в 112», — добавил Фирсов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».