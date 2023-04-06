Подмосковье 06 апреля 2023, 08:43 «Требуются новые подходы». Андрей Воробьев — о работе зарубежных предприятий в Подмосковье Губернатор Подмосковья Воробьев рассказал о работе зарубежных предприятий в регионе Пресс-служба губернатора Московской области

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Власти Подмосковья должны работать над тем, чтобы не допустить технологического отставания из-за антироссийских санкций. Региону нужно привлекать грамотных специалистов и дорожить теми, кто дает уникальный результат. Об этом во время эфира на радио Sputnik заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Сегодня на территории Подмосковья на полную мощность работает порядка 200 зарубежных предприятий, рассказал Воробьев. Практически все они не отказались от программ развития и экспансии, рассказал он.

Мы должны быть очень внимательны. Сложности есть, но есть и партнеры. Очевидно, что сейчас более интенсивно работа идет с Китаем, с арабским миром, с Азией. Все это требует новых подходов. Но, как известно, дорогу осилит идущий Андрей Воробьев губернатор Подмосковья

Уникальные технологии дают преимущества не только в экономике, но также и в политике. Завязанные на государство производства, по словам Андрея Воробьева, не только ставят большие задачи, но и имеют возможности для развития. Во многом этому помогает заключение офсетных контрактов. Именно они гарантируют, что производство на протяжении определенного времени будет востребовано, объяснил Воробьев.

«Это гарантия. Если ты построил завод и производишь, например, какие-то медикаменты важные, то я, регион, подписываюсь под тем, что в течение продолжительного времени гарантированно буду этот объем брать по конкурентоспособной цене», — добавил губернатор Подмосковья.

Практика заключения таких договоров помогает снизить риски и добавить владельцам предприятий решимости, подчеркнул Воробьев. Сегодня в Подмосковье действует два офсетных контракта. Один из них заключен с предпринимателем из Индии, который производит высокотехнологичные препараты для лечения бронхиальной астмы, болезней сердца и крови. Кроме того, в планах у властей региона — заключить еще девять подобных документов.

«Это Дмитровский завод радиотехнических изделий, переработка ТБО, АО „Бинергия“, производство жизненно важных препаратов, АО „Аргус“ — производство уборочных машин, все, что связано с ЖКХ, также у нас есть ФГУП двойных технологий „Союз“, производство нитроглицерина», — отметил он.

Кроме того, у Подмосковья есть заключенные офсеты с Москвой. Со столицей регион работает и по другим направлениям. Это вода, тепло, дороги и транспорт.

«Мы объединяем наши усилия, чтобы те или иные производства появлялись у нас и давали возможность качественно лечить или другой важный товар [производить], который позволяет чувствовать себя независимым от западных оппонентов», — добавил губернатор Подмосковья.