«Требует особого внимания». Воробьев подчеркнул важность сельских школ на Всероссийском съезде учителей

В Московской области начался V Всероссийский съезд учителей сельских школ. Туда прибыли 200 педагогов и директоров таких учебных заведений со всей России. Губернатор Московской области подчеркнул, что для региона сельские школы имеют важное значение, потому что в них получают образования более 100 тысяч детей.

«Учитель — для нас это нечто особое, благородное, а сельский учитель, понимая дополнительные сложности, вызовы, требует особого внимания. <…> Для нас в Подмосковье сельская школа имеет важное значение. У нас около миллиона человек учится в школах, а 100 тысяч — как раз учатся в сельских школах», — уточнил губернатор.

Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье старается сделать так, чтобы каждая школа соответствовала высоким стандартам. И речь идет не только о городских учебных заведениях.

«Сельская школа для нас — это не задача научиться читать по букварю. Это задача дать прекрасное образование, чтобы каждый ребенок мог себя реализовать в том или ином амплуа. Мы работаем вместе с Минпросвещения, чтобы найти способы, чтобы поддержать учителей», — пояснил глава региона.

Он подчеркнул, что в Подмосковье реализуется президентская программа «Земский учитель». Кроме того, регион создает собственные мероприятия — например, социальная ипотека и предоставление жилья.

«Министерство просвещения делает все, чтобы возрождалась сельская школа, село, чтобы они становились центрами притяжения. Очень важно сохранить и развивать сельскую школу», — отметил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Он подчеркнул, что основное внимание нужно уделить совершенствованию системы заработной платы для учителей, адресной повестке, а также оснащению спортивным и техническим оборудованием. Кравцов отметил, что до 2024 года все школы должны быть обеспечены оборудованием.

V Всероссийский съезд учителей сельских школ проходит в доме правительства Московской области в Красногорске — он продлится два дня. Кроме пленарного заседания, семинаров и мастер-классов педагогов ждет посещение выставки «Подвиг Народа» в Музее Победы и музее «Новый Иерусалим» в Истре. Организаторами съезда выступили Академия Минпросвещения РФ и правительство Московской области.