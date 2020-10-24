Травмированным на работе жителям Подмосковья вручили машины Lada

Застрахованные жители Московской области, травмированные на производстве, получили машины Lada. Автомобили оборудованы специальными средствами ручного управления.

«Не чаще одного раза в семь лет травмированный на производстве имеет возможность получить новый автомобиль на основании решения бюро медико-социальной экспертизы о наличии у застрахованного лица медицинских показаний для получения транспортного средства и отсутствия противопоказаний к его вождению», — говорится в сообщении пресс-службы Московского областного регионального отделение ФСС РФ.

В текущем году региональное отделение ведомства потратило более десяти миллионов рублей по госконтракту на покупку машин для травмированных на производстве жителей Московской области. Кроме того, получатель автомобиля сможет раз в квартал пользоваться дополнительными средствами, которые выделяют на покупку горюче-смазочных материалов и текущий ремонт.

Ранее сайт Ura.ru сообщил, что новые правила ОСАГО сделают страховку дешевле в шесть раз. Теперь ее будут продавать через маркетплейсы.