Травматолог рассказал подмосковным родителям, что делать, чтобы летом избежать травм у детей

Чтобы травмы не стали основным летним воспоминанием ребенка, за детьми надо следить во время прогулок на улице и не допускать их к опасным развлечениям. Такой совет дал главный внештатный детский травматолог-ортопед Минздрава Подмосковья Александр Григорьев.

Также он назвал три основные причины детского травматизма в теплое время года. По его словам, чаще всего дети страдают от невнимательности или недосмотра взрослых во время игр на улицах. Другим источником детских травм зачастую становятся опасные активности. Среди них — средства передвижения вроде велосипедов, роликов и самокатов. Кроме того, дети могут пострадать во время игр на высоте. Среди небезопасных для забав мест Григорьев упомянул деревья, заборы и батуты.

«В теплое время года, когда дети не ходят в школу и детсад, и, соответственно, менее организованы, значительно возрастает количество госпитализированных детей с травмами опорно-двигательного аппарата», — рассказал он.

Григорьев отметил, что только за последнюю неделю 45 детей получили серьезные травмы при падении на детских площадках. Еще 34 ребенка пострадали во время катания на велосипедах, скутерах или скейтборде. Кроме того, 24 ребенка травмировались при падении с деревьев.

По словам специалиста, летом родители должны проявлять повышенную бдительность. Григорьев подчеркнул, что маленьких детей нельзя оставлять без присмотра. Родители более взрослого ребенка должны объяснить своему чаду правила бытового поведения. В частности, рассказать основы ПДД для движения по пешеходным зонам. При этом крайне важно доносить информацию доступно, без запугивания

«Обязательно позаботьтесь о защите. Наколенники, налокотники, шлем, специальные защитные перчатки. Эти приспособления помогут избежать тяжелых травм при падении. Родителям не нужно развивать чувство страха у детей, следует объяснять, что травм можно избежать, если соблюдать правила безопасности», — дополнил Григорьев.