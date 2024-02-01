Подмосковье 01 февраля 2024, 11:31 Травматизм на МЖД в пределах Москвы и Подмосковья снизился на 11% за год Unsplash

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МЖД сообщила о снижении травматизма на объектах железнодорожной инфраструктуры. В 2023-м травмы получили 565 человек, что на 11% меньше, чем в 2022-м.

В Минтрансе Подмосковья уточнили, что 413 случаев с травмированием людей произошло в Московской области, еще 152 — в Москве. Основной причиной несчастий по-прежнему остаются грубое нарушение правил нахождения на железнодорожных объектах и переход путей в неположенных местах.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев озвучил планы по закупке новых автобусов в 2024 году. В этом году регион закупит более тысяч машин.

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