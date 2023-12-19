Подмосковье 19 декабря 2023, 18:38 Трассы 89 магистральных ЛЭП в Подмосковье расчистили от деревьев «Россети» — МЭС Центра

Читать 360tv в

Работы по расчистке магистральных ЛЭП от деревьев активно идут в Подмосковье. Так, ремонтные бригады «Россети» — МЭС Центра удалили более 1,5 тысячи деревьев, угрожающих падением на линии электропередачи.

Больше всего работ провели на ЛЭП сверхвысокого класса напряжения 500 кВ «Ногинск — Бескудниково» и «Трубино — Бескудниково». Отмечается, что значительная часть магистральных ЛЭП Подмосковья проходит в лесах. Для предотвращения падения деревьев, например, из-за ледяного дождя, энергетики выявляют и удаляют деревья, растущие на недопустимом расстоянии от линий электропередачи.

Реклама

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе. Он назвал тему «чувствительной и важной».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».