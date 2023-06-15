Подмосковье 15 июня 2023, 16:54 Трассу М-9 «Балтия» отремонтируют в Подмосковье в этом году Фото: пресс-служба Губернатора МО

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Федеральную трассу М-9 «Балтия» отремонтируют в Подмосковье. К работам на участках с 17-го по 68-й километр приступят 16 июня. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

Ремонт проведут на наиболее изношенных полосах Новорижского шоссе. Ожидается, что все работы завершат в сентябре. Рабочие устранят дефекты покрытия, что позволит улучшить сцепление и продлить срок службы объекта.

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Сейчас на участках, где будут проводить работы, установили временные дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим. Водителей просят планировать свой маршрут заранее и быть внимательными на дороге.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что движение на втором участке трассы М-12 Москва — Казань откроют в Подмосковье в сентябре этого года.

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