Подмосковье 14 февраля 2024, 17:11 Трассу М-8 в Пушкино расширят к концу 2026 года ФКУ "Центравтомагистраль"

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Дорожники реконструируют трассу М-8 на участке с 35-го по 45-й километр в Пушкинском округе. Вместо четырех полос здесь появится от восьми до 12 в каждую сторону, что значительно улучшит пропускную способность дороги.

В Минтрансе Подмосковья рассказали, что дорога не справляется с постоянно растущим трафиком — интенсивность движения здесь превышает 80 тысяч автомобилей в сутки. При реконструкции трассу расширят, что позволит распределить поток машин и уменьшить возможность образования пробок. В составе проекта — мост через реку Скалбу и транспортная развязка на пересечении Ярославского шоссе с улицей Центральной в Пушкино.

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Подготовка начнется уже в этом квартале. Понадобится оформить участок и предусмотреть переустройство коммуникаций. Завершить реконструкцию планируется к концу 2026 года.

Выбранный отрезок пути — один из самых загруженных участков федеральной дороги, соединяющей не только Подмосковье со столицей, но и северные регионы с центральной частью России.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что тоннель на пересечении Путилковского шоссе и Проектируемого проезда в Красногорске достроят в 2025 году. Кроме того, в городском округе откроют два путепровода и две новые дороги в этом году.

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