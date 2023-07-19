Подмосковье 19 июля 2023, 15:47 Трассу М-7 «Волга» капитально отремонтируют в Богородском округе к 2024 году пресс-служба администрации Богородского городского округа

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Капитальный ремонт дороги М-7 «Волга» завершат в Богородском округе к 2024 году. Сейчас на повороте к деревне Ельне строят разворотную петлю протяженностью около километра.

Дорожные работы вблизи Ельни завершат в октябре. Там будет шесть полос движения, что позволит организовать беспрепятственное движение и безопасный съезд в населенный пункт. Кроме того, после завершения работ примут решение о демонтаже светофора.

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«На данный момент выполнены работы по возведению земляного полотна, устройству дорожной одежды, устройству верхнего слоя основания, нижнего слоя покрытия на правой части разворотной петли», — рассказал заместитель начальника отдела капитального ремонта «Центравтомагистраль» Сергей Краснов.

Участок трассы М-7 с 57-го по 60-й километр также расширят до шести полос. Специалисты считают, что это позволит улучшить транспортную обстановку как за чертой Ногинска, так в его пределах. Эти работы завершат к октябрю 2024 года. Также на 59-м километре шоссе построят надземный пешеходный переход.

«Проводятся проектно-изыскательские работы, а также подготовка конкурсной документации для реализации данного объекта. Планируемый срок завершения по устройству надземного модульного пешеходного перехода — это 2024 год. <…> Приложим все силы, чтобы закончить данные работы уже в этом году», — добавил Сергей Краснов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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