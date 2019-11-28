Строительство трассы М11 началось в 2011 году. Дорогу на протяжении нескольких лет открывали по частям. 27 ноября запустили движение на заключительном участке. Теперь длина трассы составляет 699 километров. Она начинается от Московской кольцевой автодороги и упирается в петербургский КАД. Разгоняться по трассе можно до 130 километров в час.

Открытие М11 — буквально подарок для Московской области. Платная дорога улучшит транспортную ситуацию на северо-западе региона. Так, перераспределится поток машин в Химках, Клину, Солнечногорске.

Источник фото: телеканал «360»

«Это грандиозный проект, который был реализован за девять лет. Сейчас мы видим, что он активно загружается. Все больше и больше машин переходят на трассу, что важно — переходят большие грузовые машины, они освобождают Ленинградку. Это и быстрее, и выгоднее, потому что торможение, разгон — тратят очень много топлива», — рассказал губернатор региона Андрей Воробьев в эфире «360».

Скоростная трасса М11 получила название «Нева» Подробнее

Среди плюсов М11 доступность аэропорта Шереметьево, инвестиционный потенциал Подмосковья. С 2015 года в муниципалитетах, которые находятся недалеко от трассы, открыли 15 индустриальных парков, создали 22 промышленных предприятия. В том числе знаменитый Mercedes в Солнечногорске.

На заводе Mercedes. Источник фото: телеканал «360»

Впереди у региона строительство и открытие Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). Это важный и масштабный проект по развитию инфраструктуры в Московской области. Главное назначение трассы — разгрузить МКАД и перераспределить транспортные потоки в столичном регионе.

«Сегодня ведутся работы, были определенные сложности, потому что огромное количествово коммуникаций, газ, электричество, различные нефтепроводы проходят по нашей территории. Поэтому ЦКАД столкнулся с этими сложностями, сейчас мы их решаем. И задача в ближайшее время — запустить еще и окружную дорогу, чтобы разгрузить МКАД», — добавил Андрей Воробьев.

Строительство ЦКАД. Источник фото: телеканал «360»

Строительство ЦКАД входит в президентскую программу развития Московского транспортного узла. Длина трассы составит более 500 километров.