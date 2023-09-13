Подмосковье 13 сентября 2023, 13:10 Трасса М-12 приняла свыше 88 тысяч машин в первые выходные после открытия Государственная компания "Автодор"

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С 9 по 10 сентября по новому участку трассы М-12 от Москвы до Арзамаса проехали более 88 тысяч машин. Самый большой траффик замечен на отрезке от Москвы до Электроуглей — 26 тысяч транспортных средств в сутки.

Минтранс Подмосковья сообщил, что трафик вырос в 2,5 раза и на участке, открытом в сентябре прошлого года, — от ЦКАД до Орехово-Зуева. После запуска дорогой пользовались в среднем 9,2 тысячи автомобилей в сутки, а сейчас их количество выросло до 23,5 тысячи.

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В первые выходные после открытия нового участка М-12 от Москвы до Арзамаса дорогой воспользовались более 88 тысяч автомобилей. Строительство скоростной трассы продолжается. Открыть ее на всем протяжении — от Москвы до Казани — планируется уже в конце этого года.

Открытие новой скоростной трассы М-12 стало знаковым событием для загруженной восточной части Подмосковья. Старт движению по ней дали Владимир Путин, губернатор Андрей Воробьев и мэр Сергей Собянин.