Подмосковье 20 июня 2023, 14:05 Трасса М-12 примет значительную часть транзитного потока через Балашиху

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Трасса М-12 «Москва — Нижний Новгород — Казань» откроется в сентябре. Дублер Горьковского шоссе возьмет на себя значительную часть транзитного потока через Балашиху.

Около 10 километров трассы пройдет по южной части округа. Сейчас Росавтодор рассматривает возможность строительства съезда на Новомилетское шоссе.

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«Развитие транспортной инфраструктуры для такого крупного муниципалитета как наш — несомненно одна из приоритетных задач. За последние несколько лет удалось реализовать ряд крупных федеральных и региональных проектов, чтобы улучшить транспортную доступность в нашем городе», — сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время ежегодного обращения к жителям региона отметил, что вопросы дорог и транспорта всегда имеют огромное значение. Из 169 тысяч жителей региона 25% увидели перемены в этой сфере, а 30% отметили, что модернизировать и строить дороги нужно и дальше.

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