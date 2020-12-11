Круговую трассу для лыжного спринта подготовят в Красногорске к 12 декабря

К выходным, 12 и 13 декабря, в Красногорске подготовят круговую трассу для лыжного спринта. Она проработает вне зависимости от погоды вплоть до марта. Это станет возможным благодаря снегогенераторам.

Протяженность трассы составит 1,5 километра. Ее откроют на стадионе «Зоркий» — там уже активно готовят искусственный снег. Делать это помогают пять установок, распыляющих его по территории.

Толщина снежного покрова успела превысить 30 сантиметров. Качество трассы проверила глава городского округа Эльмира Хаймурзина.

Прошлой зимой, когда снега не было нигде в столичном регионе, у нас он был. И к нам, в том числе, переносили соревнования: и первенство Московской области, и первенство Москвы, и различные ведомственные Эльмира Хаймурзина.

По словам главы округа, шумные работы на верхней площадке стадиона завершат в течение недели. Затем снегогенераторы продолжат работу, переместившись ниже — в сторону плотины.

«Все работы мы постараемся проводить до 22:00. Когда получим плотный снежный покров, „пушки“ переедут вниз, и их будет совсем не слышно», — отметила Хаймурзина.

Прокатиться на лыжне в Красногорске смогут все желающие. Это удастся сделать с учетом графика занятий воспитанников отделения лыжных гонок спортивной школы «Зоркий».

Там обучаются 280 ребят. Они тренируются по будням с 15:00 до 19:00 и по выходным с 10:00 до 14:00.

Ранее в Подмосковье назвали лучшие места для катания на лыжах. Они находятся в Серпухове, Лыткарине, Сергиевом Посаде, Истре, Красногорске, Королеве, Химках, Дмитрове и Одинцове.