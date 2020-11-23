Транспортный эксперимент на Ильинском шоссе отменят для удобства жителей Красногорска

Экспериментальную схему проезда транспорта на Ильинском шоссе в Красногорске завершат 25 ноября. Такое решение принял губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с правительством региона.

С 1 ноября на Ильинском шоссе отменили поворот транспорта налево. Жителям красногорского микрорайона Павшино приходилось разворачиваться на кольце через Новорижское шоссе, а значит, тратить больше времени на дорогу. Об этом рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«Те жители, которые живут в Красногорске. У них жилые дома примыкают к Ильинскому шоссе около въезда с развязки с Новой Ригой. Для них увеличилось время в пути до объектов инфраструктуры. Поскольку мы отменили левые повороты, изменилась привычная логистика для тех, кто пользуется автомобилями», — отметил он.

При этом министр пояснил, что для транзитного транспорта скорость проезда по Ильинскому шоссе увеличилась.

Но из-за недовольства местных жителей схему движения транспорта на этом участке восстановят.

«Все, что налево, должно работать в этом микрорайоне», — подчеркнул губернатор Андрей Воробьев.

Алексей Гержик отметил, что сейчас на месте идет разработка безопасных выездов с улицы Вокзальная и из военного городка. Кроме того, завершается работа над разворотной петлей перед кругом, чтобы автомобилисты могли повернуть в нужном направлении без выезда на кольцо.

Кроме того, до 15 декабря планируется открыть две разворотные петли в Москву и Красногорск. Это позволит полностью убрать затор на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе.