Подмосковье 08 мая 2023, 19:55 Транспортные развязки в Мытищах модернизируют к 2024 году Unsplash

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Транспортные развязки в городском округе Мытищи будут обновлены к 2024 году. О важности модернизации дорог в регионе неоднократно заявлял губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе рабочих поездок.

«По транспорту у нас большие планы. Сейчас в работе 53 объекта, в том числе 11 федеральных», — отметил Воробьев.

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Новая трасса Виноградово — Болтино — Тарасовка протяженностью 16,5 километра соединит между собой Дмитровское и Ярославское шоссе, что позволит значительно сократить путь водителям. В сентябре этого года планируется открыть пилотный участок от Пироговского до Афанасовского шоссе. Новая дорога облегчит путь жителям населенных пунктов Болтино, Афанансово, Беляниново, Погорелки и других.

Автодорога Осташковское шоссе — деревня Ульянково спроектирована с движением от двух до четырех полос общей протяженностью 3,3 километра. Также на трассе появится мост через реку Клязьму. Строительство объекта завершится в этом году.

Также специалисты проводят реконструкцию Пироговского шоссе на участке от Волковского шоссе до дороги Виноградово — Болтино — Тарасовка и путепровод над железнодорожными путями. Трасса будет расширена до четырех полос.

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