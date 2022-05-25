Транспортные компании Подмосковья собрали 10 тонн гумпомощи Донбассу

Транспортные компании Подмосковья собрали около 10 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Это продукты и товары первой необходимости. Фура с грузом отправилась в ЛНР и ДНР.

Гумпомощь собрали подмосковный Минтранс и перевозчики. Об этом рассказала заместитель председателя правительства региона Анна Кротова.

Наш дорожно-транспортный комплекс активно помогает прибывающим жителям Донбасса и участвует в сборе гуманитарной помощи Анна Кротова.

По ее словам, подключились уже около 30 перевозчиков из Московской области. Это компании из Дмитрова, Коломны, Сергиева Посада, Подольска и других городских округов.

Вместе они отправили на Донбасс одежду, обувь, средства личной гигиены, продукты. Транспортные компании собрали около 15 тонн гуманитарной помощи с начала спецоперации.

Подмосковье сплотилось, чтобы помочь жителям ДНР и ЛНР. Уже 10 семей взяли под опеку 27 детей из Донбасса. Также в области проводят ярмарки вакансий для беженцев.

Адреса сбора гумпомощи в Подмосковье размещены на сайте volontermo.ru.