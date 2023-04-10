Подмосковье 10 апреля 2023, 11:06 Транспортные карты помогли пассажирам «Мострансавто» сэкономить 470 миллионов рублей с января Минтранс Подмосковья

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Пассажиры «Мострансавто» сэкономили почти 470 миллионов рулей с начала года благодаря оплате проезда транспортными картами «Тройка» и «Стрелка». Всего за это время по ним совершили почти 39 миллионов поездок, это на 13% больше, чем за такой же период прошлого года.

Свыше 370 миллионов рублей пассажиры сэкономили при оплате проезда ученическими и льготными картами «Стрелка».

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Транспортные карты использовали для оплаты проезда в автобусах в 21% случаев. Из них 17% — по «Стрелке» и 4% — по «Тройке».

Самыми популярными маршрутами стали № 344 «Химки — Москва» (свыше 464 тысячи поездок), № 348 «Лыткарино — метро Котельники» (около 305 тысячи) и «368 „станция МЦД Долгопрудная — Москва“ (свыше 277 тысяч).

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