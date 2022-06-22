Транспортные камеры будут использовать для автоматической фиксации нарушений в Подмосковье

На заседании Комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетики и ЖКХ обсудили тему благоустройства и содержания территорий в Подмосковье. Для повышения безопасности в ГУСТ предложили фиксировать нарушения через камеры на машинах.

Структура управления в сфере благоустройства в Подмосковье изменилась. За содержание и надзорную деятельность ответственность легла на Главное управление содержания территорий. По словам представителя ГУСТ, благодаря общественному контролю было заведено около 2,8 тысячи административных дел, в работе задействовали 410 инспекторов. Заместитель руководителя ведомства Никита Анашкин рассказал, что в планах на этот год набрать еще 200 внештатных специалистов и привлечь к инспектированию более 3,5 тысячи человек.

Также в Подмосковье будет организована новая модель контрольно-надзорной деятельности. Планируется применять камеры на машинах в общем количестве более 27 тысяч.

«Интеллектуальную систему автоматической фиксации нарушений в сфере благоустройства планируется внедрить через систему „Безопасный регион“ и посредством установки на транспортные средства камер. Они будут автоматически фиксировать нарушения для их оперативного устранения и привлечения ответственных лиц к административной ответственности», — пояснил Никита Анашкин.

Начальник управления стандартизации и правового обеспечения Минблагоустройства области Евгения Мясляева напомнила о новых правилах содержания зеленых насаждений. Ответственность за них легла на предпринимателей, в чьих собственности находятся участки.