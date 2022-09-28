Спрос на услуги Минтранса вырос в Подмосковье | 360°

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Спрос на услуги Минтранса вырос в Подмосковье

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Минтранс Подмосковья выдал 232 тысячи услуг онлайн с начала года. Спрос на них вырос на 20% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По сообщению МТДИ, самыми популярными услугами Минтранса стали обслуживание транспортных карт и разрешение на работу такси, рассказал первый замглавы ведомства Евгений Аптекин.

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«Министерство проводит регулярную работу по оптимизации предоставления госуслуг, сокращая сроки и перечень необходимых документов для предоставления услуги, а также процесс получения услуги — без лишнего посещения МФЦ», — сказал он.

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Аптекин также напомнил, что министерство регулярно проводит вебинары, на которых проводит консультацию по оказанию услуг.

Ранее губернатор Андрей Врробьев рассказал, что развязка с трассой М-12 появится в Балашихе в 2025 году. Трасса М-12 стала одним из самых масштабных дорожных проектов на территории Подмосковья. Она обеспечит быстрый путь до Казани.

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