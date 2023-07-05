Подмосковье 05 июля 2023, 14:44 Транспортную развязку на трассе М-1 откроют досрочно в Подмосковье ГК "Автодор"

Читать 360tv в

Строительство транспортной развязки на 59-м километре дороги М-1 «Беларусь» завершается в Подмосковье. Открыть объект планируют досрочно — в августе этого года.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, на объекте уже смонтировали пролетные строения путепровода и возвели земляное полотно съездов. Сейчас рабочие укладывают покрытие, монтируют фундаменты опор освещения и ливневую канализацию.

Реклама

Открытие дороги позволит сделать быстрее и удобнее заезд в парк «Патриот» из Москвы. По плану завершить работы должны в декабре этого года, однако сделать это собираются раньше на пять месяцев. Сейчас запуск движения запланирован на август, чтобы успеть до открытия международного военно-технического форума «Армия-2023». Он пройдет с 14 по 20 августа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом автовокзале в Бронницах. Его открытие стало одним из самых значимых для местных жителей событий.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».