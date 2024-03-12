Подмосковье 12 марта 2024, 12:37 Транспортную развязку на Рогачевском шоссе построят в 2024 году Минтранс Подмосковья

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Транспортную развязку на Рогачевском шоссе продолжают строить на Северном обходе Лобни. Она обеспечит дополнительную связь западных и южных микрорайонов округа с Дмитровским шоссе.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, новая развязка также позволит перераспределить транспортные потоки внутри города и разгрузить Краснополянское шоссе. Объект также улучшит выезд с Рогачевского шоссе, а время выезда из Лобни сократится до 10 минут.

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«Сейчас строители завершили основные монолитные работы на двух подземных переходных переходах, которые строятся в составе развязки. Также выполнено устройство гидроизоляции. Параллельно выполняется устройство насыпи земполотна на самой развязке», — добавили в ведомстве.

В министерстве добавили, что для улучшения транспортной ситуациюи в округе и вывода из города грузового транспорта построят подъезд к улице Гагарина. Завершить работы планируют до конца года.

Первй этап строительства Северного обхода завершился в декабре 2022 года. Благодаря этому время выезда из Лобни сократилось с 1,5 часа до 20 минут.

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