Светофор установят на перекрестке Ивановской и Заречной улиц в Химках для ликвидации пробок | 360°

Подмосковье 16 сентября 2022, 09:36 Поделиться Telegram

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Viber Светофор установят на перекрестке Ивановской и Заречной улиц в Химках для ликвидации пробок

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Новый рабочий светофор установят на перекрестке Ивановской и Заречной улиц в Химках. Это поможет ликвидировать пробки, которые появлялись на дорогах в утреннее время.

О транспортной проблеме сообщили жители ЖК «Новогорск Парк». Из-за утренних пробок они опаздывали на работу, а дети — в школы и детские сады. Рабочую группу для решения вопроса собрали за два дня — в нее вошли представитель профильных ведомств. На первом заседании было принято решение об установке светофора.

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«В утренние часы на выезде с улицы Ивановская на Заречную собирается пробка, жители опаздывают на работу, а дети — в школы и детские сады. Поэтому на выезде необходим светофор, который помог бы регулировать движение машин», — сообщил глава округа Дмитрий Волошин.

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Он заявил, что объект появится на перекрестке до 1 декабря. Кроме того, рабочая группа рассмотрит изменения в расписании маршрута № 28, чтобы на нем было удобно доезжать до школ к началу уроков.

«В свое время ответственные лица не обращали внимание на дорожную инфраструктуру жилого комплекса, не продумали транспортную логистику. Это недопустимо и нужно исправлять», — отметил Волошин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о старте подачи отопления в социальные объекты Подмосковья 12 сентября. Тепло пришло в детские сады, школы и больницы региона.

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