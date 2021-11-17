Транспортную проблему попросили решить рабочие завода в Клину

В Клину рабочие завода по производству светильников попросили решить транспортную проблему. Они рассказали, что им было бы гораздо удобнее выходить после работы сразу на остановку, чтобы без труда добираться до дома. Глава городского округа Алена Сокольская взяла вопрос под контроль, и калитку для сотрудников оперативно установили.

Само производство в Клину активно развивается. В год с одного конвейера выходит больше двух миллионов светильников. Рабочие собирают десятки комплектующих, проводят спайки частей, упаковывают готовые продукты. Теперь прямо на месте стали производить и пресс-формы. Из обычного куска железа можно сделать шаблон для любой пластиковой детали. Сотрудники признаются, что это значительно облегчило им рабочий процесс.

«Это все заказывалось в Китае, изготавливалось, стоило дорого и по времени занимало очень много. Сейчас мы мобильны. Мы за две-три недели можем произвести пресс-форму от чертежа до конечного изделия», — рассказал главный инженер Сергей Павлов.

Сотрудники рассказывают, что планируется очередное расширение — для производства уже подготавливают новую площадку. Однако на встрече с главой городского округа Клин рабочие захотели задать Алене Сокольской и другие вопросы. Основным из них стала калитка, через которую было бы очень удобно выходить с работы на транспортную остановку.

«Нам бы калиточку здесь на выходе. У нас город здесь недалеко. Нам удобнее выходить сразу на остановку. Да и чтобы автобусы на эту остановку ходили почаще. Не приезжают вовремя, бывает. Бывает, вообще не приезжают», — пожаловались сотрудники.

В итоге калитку оперативно установили, а вопрос с автобусами отложили до ближайшего понедельника. Нет сомнений, что и эта проблема вскоре будет решена.

Каждый понедельник в Доме правительства Московской области проводятся совещания с главами муниципалитетов. Там руководители округов делятся тем, что им удалось сделать и какие вопросы решить. Удастся ли оперативно разобраться с автобусами для рабочих, станет ясно уже очень скоро. Прямую трансляцию совещаний можно посмотреть в эфире телеканала «360».