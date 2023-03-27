Подмосковье 27 марта 2023, 12:08 Транспортную инфраструктуру обновят в двух деревнях городского округа Истра

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Глава городского округа Истра Татьяна Витушева в ходе рабочего визита осмотрела объекты транспортной инфраструктуры в двух деревнях. В этом году в Павловском установят освещение в надземном переходе и шумозащитные экраны на ЦКАД, а в Качаброве отремонтируют почти три километра дороги.

Работы по устройству освещения в надземном пешеходном переходе через ЦКАД в деревне Павловское уже подходят к концу. Федеральный подрядчик государственная компания «Автодор» приводит объект в надлежащее состояние.

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«Были проведены работы по восстановлению электричества. Дело в том, что пешеходный переход сделали, а сам туннель не освещался. Там еще остался ряд работ по наведению порядка на территории самого этого пешеходного перехода: смываются графити и ведутся уборочные работы», — рассказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Подрядчик также установит шумозащитные экраны на участке автодороги вдоль деревни. Работы планируется выполнить до 1 сентября

«Мы поставим экраны. Докупаем материал, подрядчик уже есть, он готов к выходу <…>. Фронт работ большой — по всему ЦКАД. Общее окончание работ — это примерно конец июля — начало августа», — рассказал генеральный директор ООО «Кольцевая Магистраль» Евгений Марков.

Кроме того, в этом году около деревни Качаброво отремонтируют два участка дороги Борисково — Борки общей протяженностью 2,8 километра. К работам подрядчик приступит в начале мая.

Также для удобства жителей и дачников разровняют и отсыпят асфальтовой крошкой территорию около железнодорожной станции Манихино. Обустроить здесь полноценную асфальтированную парковку невозможно, потому что земельный участок является полосой отвода ОАО «РЖД» и не принадлежит муниципалитету.

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