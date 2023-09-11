Подмосковье 11 сентября 2023, 13:32 Транспортную доступность улучшили в поселке Новый Городок Пресс-служба администрации г.о. Щелково

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На выезде из поселка Новый Городок в городском округе Щелково оборудовали дополнительную автомобильную полосу в сторону Щелковского шоссе. Также специалисты обновили дорогу на Садовой улице в близлежащей деревне Медвежьи Озера — заменили асфальтовое покрытие и перенесли опоры освещения.

Ремонт провели по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». По словам главы Щелкова Андрея Булгакова, в округе регулярно реализовывают областные и государственные программы в целях обеспечения быстрого и безопасного движения для жителей.

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«В этом году дороги муниципалитета существенно изменились. Мы сделали несколько круговых движений на проблемных перекрестках, оборудовали дополнительные полосы и провели перенастройку светофоров. Эффект этой работы очевиден для всех автолюбителей», — добавил Булгаков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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