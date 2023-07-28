Подмосковье 28 июля 2023, 11:11 Транспортную доступность улучшили в 40 округах Подмосковья с начала года Минтранс Подмосковья

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Более 100 автобусных маршрутов изменили по просьбам жителей в Подмосковье с начала года. Транспортная доступность улучшилась в 40 округах региона и затронула около миллиона человек.

«Мы регулярно проводим анализ маршрутной сети, а также учитываем мнение наших жителей и вносим изменения в схемы движения. С начала годы оптимизировали более 100 маршрутов в 35 городских округах и запустили четыре новых маршрута в Серебряных Прудах, Мытищах, Подольске, Серпухове и Пущине», — рассказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

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Он добавил, что до конца года в регионе запустят еще три новых автобусных маршрута в Красногорске, Подольске и Одинцове.

В Мытищах продолжается строительство четырехполосной дороги «Осташковское шоссе — деревня Ульянково». Работы планируют завершить к 1 сентября этого года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.