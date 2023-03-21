Подмосковье 21 марта 2023, 16:27 Транспортная компания из Подмосковья собрала 100 килограммов гуманитарной помощи для бойцов СВО Минтранс Подмосковья

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Подмосковный перевозчик «Ранд-Транс» собрал 100 килограммов гуманитарной помощи для бойцов СВО. Это уже третья посылка, которую отправит компания для мобилизованных из Московской области.

Перед отправкой в зону СВО всю помощь сортируют на специальном складе, организованном правительством Подмосковья. После этого фура с медикаментами и предметами первой необходимости отправляется на Донбасс.

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Отмечается, что филиал перевозчика из Люберец за все время закупил около 0,5 тонны гумпомощи.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал создать команду помощи бойцам СВО и их семьям. Он подчеркнул, что власти Подмосковья продолжат принимать максимальное участие в поддержке.

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