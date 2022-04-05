Транспортная доступность Мытищ улучшится для 40 тысяч жителей

Строительство двух дорог «Осташковское шоссе — д. Ульянково» в микрорайоне Пироговский и Мытищинской хорды ведется в Подмосковье.

Завершить работы и открыть движение планируется в 2023 году. Это позволит снизить нагрузку на дорожную сеть и улучшить транспортную доступность округа.

Строительные работы на дороге «Осташковское шоссе — деревня Ульянково» ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На объекте проводится подготовка к обустройству стройгородка и идет разработка рабочей документации, — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Строительство автодороги — это важный этап по развитию транспортной инфраструктуры Пироговского микрорайона, и Мытищинского округа в целом. Он улучшит транспортную доступность для порядка 40 тысяч жителей существующих и строящихся жилых комплексов «Пироговская ривьера», «Пироговский», «Афродита». В перспективе новая дорога обеспечит выход на строящийся дублёр МКАД — Мытищинскую хорду, сообщил Гержик. .

Для организации пешеходного и велосипедного движения вдоль автомобильной дороги планируется оборудовать тротуары и велосипедные дорожки, а также установить светофоры, обустроить наземные пешеходные переходы и остановочные павильоны. Кроме того, предусмотрено устройство линии наружного освещения и ливневой канализации.

Источник фото: телеканал «360»

Участок дороги от Осташковского шоссе до деревни Ульянково общей протяженностью 3,3 км пройдет вдоль границы жилой застройки. Количество полос движения — от двух до четырех, перспективная пропускная способность — свыше 12 тысяч автомобилей в сутки. В соответствии с проектом предусмотрено строительство мостового перехода через р.Клязьму протяженностью свыше 106 метров, на котором планируется установить шумозащитные экраны. Полностью должны быть завершены работы в третьем квартале 2023 года.

Также в округах Мытищи и Пушкино ведется строительство Мытищинской хорды («Виноградово — Болтино — Тарасовка»), которое планируется завершить в четвертом квартале 2023 года. По проекту, четырех полосная дорога пройдет южнее населенных пунктов Ульянково и Пирогово, что снизит транзитные нагрузки на Осташковское шоссе. Кроме того, это обеспечит прямую связь Дмитровского и Ярославского шоссе. Строительство дороги обеспечит значительный вклад в развитие хордовых направлений региональной транспортной сети.