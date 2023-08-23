Подмосковье 23 августа 2023, 13:33 Транспортная доступность и новые поликлиники: как меняются Люберцы

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Один из крупнейших округов Подмосковья продолжает расти во всех смыслах, население города Люберцы превысило 230 тысяч человек. Потребности горожан увеличиваются, а это значит, что инфраструктура и уровень комфорта также должны расти. В последние годы Люберцы серьезно преобразились, а многие важные проекты должны реализовать в ближайшие годы. В этом материале собрали самое главное, что нужно знать о новой жизни городского округа.

Новые поликлиники

В Люберцах появились сразу две новые детские поликлиники: на улице 8 марта и в ЖК «Жулебино Парк». Совсем недавно открыли поликлинику в микрорайоне Зенино. Это медучреждение стало настоящим подарком для жителей к 400-летию города. Посещать ее, кстати, смогут не только люберчане, но и жители деревень Мотяково, Марусино, Машково. Поликлиника – для детей и взрослых. В кабинетах – только современная техника, помощь готовы оказать специалисты по различным направлениям. Можно проводить стоматологические процедуры или физиотерапию, сделать рентген. Оборудованы хирургическое и акушерско-гинекологическое отделения. Также взрослые и маленькие пациенты смогут сдать необходимые анализы или вакцинироваться.

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Открыли в Люберцах и первый в Подмосковье маммологический центр. А до конца 2023 года в том же Зенино заработает подстанция скорой помощи.

Не просто детские сады

Один из главных вопросов в развивающихся и постоянно обновляющихся городских округах – детские сады – в Люберцах также решают на твердую пятерку. Только за 2022 год открыли сразу пять палисадиков на 400 мест, куда водят детей от полутора до 4 лет.

В нынешнем году начнут заработают два детских сада на 360 мест каждый – в Зенино (ЖК «Люберцы») и поселке Мирный (ЖК «Томилино Парк»). Также заведения для самых маленьких жителей Люберец появятся в микрорайоне 12 и в ЖК «Жулебино Парк».

Большой капремонт провели в учебных заведениях – масштабные обновления коснулись 1-й гимназии и школы №6. А на улице Урицкого откроется новая школа, в которой смогут учиться 825 школьников.

Строительство важных инфраструктурных объектов продолжится. Известно, что в 2024-2025 году в Люберцах откроют комплексную поликлинику на 500 посещений смену. А в поселке Красково появится школа на 1100 учеников.

Больше возможностей для досуга

Один из самых ярких примеров преображения Люберец – парк «Лесная опушка». Здесь близятся к завершению работы в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», проекта «Парки в лесу», реализуемого при поддержке правительства Московской области. Это место должно стать точкой притяжения, интересной не только для горожан, но и для жителей юго-востока Москвы. Прямо сейчас в парке обустраивают тропиночную сеть из гравийной крошки, прокладывают кабельные линии. Детская площадка, воркаут-площадка, многофункциональные зоны для отдыха и спорта (зимой оборудуют лыжные трассы), место для выгула собак – удобно и интересно будет всем.

И да, в парке будет не только комфортно, но и безопасно – в этом помогут светодиодные фонари и камеры наблюдения.

Приводят в порядок и еще одно излюбленное место люберчан. Несколько лет назад вокруг Малаховского озера обустроили парк, а в этом году идут полноценные работы на самом озере. Водоем по просьбе горожан чистят, весь мусор вывозится. Экосистему планируют полностью сохранить, а в 2025 году выпустить мальков.

Парк Сказок еще несколько лет назад мало походил на современный парк, а сегодня это одна из лучших локаций и гордость Люберец. Детские и спортивные площадки, ухоженные тропинки и лавочки.

Для любителей спорта и активного отдыха открыли два ледовых катка, причем один из них в летнее время превращается в роллердром. В нынешнем году в Люберцах благоустраивают парки «Победы» и «Марусино», «Наташинские пруды», сквер на Октябрьском проспекте.

Транспорт и логистика

Пробки и транспортная доступность долгое время оставались одной из главных болевых точек города. В 2022 году ЖК «Томилино Парк» связали с Лыткаринским шоссе – оборудовали дополнительный съезд с Комсомольского проспекта, чтобы избежать пробок. На участке от Москвы до Лыткаринского шоссе расширили трассу М5 «Урал».

В 2023 году завершился первый этап реконструкции Октябрьского проспекта. Это поможет сократить время в пути в два раза – с 40 до 20 минут. В 2024-м завершится еще один масштабный проект – строительство на трассе М5 – обход Октябрьского.

Больше становится возможностей и для тех, кто предпочитает общественный транспорт. По МЦД-3 поезда идут напрямую из Зеленограда в Раменское, проезжая станции Люберецкого городского округа. По просьбам жителей открывают и новые автобусные маршруты.