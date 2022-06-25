Бесплатную раздачу воды организовали для пассажиров общественного транспорта Подмосковья

Перевозчики Московской области из-за пришедшей в регион жаркой погоды организовали бесплатную раздачу прохладной воды и мороженого пассажирам. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Взять бутылки с водой пассажиры могут в автобусах, на остановках и автовокзалах. Также бесплатную раздачу воды организовали на железнодорожных станциях Мытищи, Подольск, Железнодорожная, Лобня и Одинцово.

Кроме того, получить воду можно на Ленинградском, Курском, Казанском, Белорусском, Ярославском, Киевском, Павелецком, Савеловском вокзалах столицы.

Прохладную воду от «Мострансавто» уже получили пассажиры в городских округах Егорьевск, Серпухов, Коломна, а также в Рузском и Дмитровском городских округах.

«Домтрансавто» подготовил 200 стаканчиков мороженого, которое раздают на станции МЦД Лобня и остановках маршрутов №№1 и 9, 21, 60, 459.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвало жителей и гостей Подмосковья быть аккуратнее в жаркую погоду и по возможности не пользоваться личным и общественным транспортом в наиболее активные солнечные часы.