Подмосковье 14 марта 2024, 15:14 Трансляцию с камер избирательных участков запустят в Центре общественного наблюдения в Подмосковье Мособлизбирком

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Изображения с камер, расположенных на избирательных участках в Подмосковье, поступят в Центр общественного наблюдения. Видеосвязь обеспечит легитимность результатов кампании по выборам президента России и будет доступной в том числе аккредитованным журналистам.

В Центре общественного наблюдения (ЦОН) оборудована видеостена со множеством панелей диагональю не менее 46 дюймов. Сюда будет поступать картинка непосредственно с избирательных участков.

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Чтобы наблюдатели могли свободно слышать речь и другие звуки из помещений, в центре установили современные системы с характеристиками, необходимыми для нормального распознавания аудиопотока.

Для управления видеостеной и средствами воспроизведения звука в ЦОН созданы автоматизированные рабочие места.

В поле зрения видеокамер попадут места выдачи избирательных бюллетеней и подсчета голосов, а также ящики для голосования, КОИБы и сейфы. Устройствами оборудованы 2668 избирательных участков в Московской области. Кроме того, в помещениях 1260 участковых и 61 территориальной избирательной комиссии будут работать системы видеорегистрации.

Выборы президента России в этом году совпали с масленичной неделей. С учетом этого во всех городских округах Подмосковья возле избирательных участков запланированы культурные программы, о чем сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Жителей угостят блинами.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».