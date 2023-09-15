Подмосковье 15 сентября 2023, 17:11 Трансформаторы электрических подстанций Подмосковья прочистят к зиме без отключений потребителей Россети Московский регион

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Специалисты компании «Россети Московский регион» провели сухую чистку в 161 трансформаторе Подмосковья без отключения потребителей в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду. До конца года энергетики приведут в порядок еще 50 подстанций.

Как отметили в региональном Министерстве энергетики, к работам допускают только квалифицированных сотрудников, прошедших подготовку. Очистку проводят с помощью специального инвентаря с соблюдением норм и правил охраны труда.

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По словам главы ведомства Александра Самарина, работы под напряжением позволяют сохранять подачу электроэнергии для потребителей, что значительно повышает надежность и качество ресурсоснабжения. Всего с начала года сотрудники «Россетей» выполнили более пяти тысяч мероприятий в таких условиях.

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