Трансформаторные подстанции и тысячу метров ЛЭП отремонтируют в Клину

В этом году в Клину отремонтируют тысячу метров линий электропередачи и несколько трансформаторных подстанций. Работы проведут, чтобы повысить качество и надежность электроснабжения жителей. Об этом рассказали в пресс-службе АО «Мособлэнерго».

Ремонтом подстанций и ЛЭП в Клину занимается АО «Мособлэнерго». Работы проводят в рамках программы капитального ремонта, которую компания реализует каждый год. Реконструкция поможет повысить надежность и качество подачи электричества в дома жителей.

На воздушной линии электропередачи 0,4 кВ, расположенной в Клину на улице Садовая, заменят опоры и старый самонесущий изолированный провод. Ремонт улучшит подачу электричества для собственников 30 домов на Садовой улице.

Опоры и провода также заменят на воздушной линии электропередачи протяженностью 350 метров, проходящей по улице Пречистая. Линия обеспечивает электроэнергией около 20 частных домов.

Компания также проведет капитальный ремонт на трансформаторных подстанциях ТП-416, на улице Ленина; ТП-122 — на Бородинском проезде; ТП-502 — в поселке Решетниково. На всех точках заменят старое оборудование и отремонтируют строительные части зданий.