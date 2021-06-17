Трампа покорил уникальный портрет от автора из Подмосковья. Он прислал ему благодарность

Мозаичный портрет, созданный амбициозным мастером из Подмосковья, покорил Белый дом. Автор изобразил в необычной технике, которую сам и придумал, Дональда Трампа. Нигде в мире не делают картины из маленьких деревянных кубиков — именно из них Алексей Волчков сотворил свою работу.

Источник фото: телеканал «360»

Он отправил картину в Вашингтон и не прогадал. Трамп лично подписал письмо с благодарностью и даже передал привет от Мелании.

Я просто отправил портрет „Почтой России“ на Белый дом — Трампу Алексей Волчков.

Источник фото: телеканал «360»

Портрет получился не с первого раза, ведь загорелый блондин никак не вырисовывался в нужных тонах. Черновик мозаичной картины мастер показал корреспонденту «360».

Свою технику Алексей придумал сам. Получается своеобразная мозаика — 50 оттенков древесного. Сам мастер поделился, что для него это настоящая медитация.

Источник фото: телеканал «360»

В коллекции Волчкова есть уже несколько портретов именитых личностей. Трамп в ней далеко не первый.

Сейчас мастер из Электроуглей готовит новую работу, но уже для выставки в Париже, тема которой — вода.

Все подробности о том, как именно автор создает свои работы и насколько это сложный процесс, смотрите в репортаже «360».