Подмосковье 27 марта 2023, 14:15 Тракторы и другую новую технику закупили для защиты лесов в Подмосковье от пожаров

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Более 70 миллионов рублей направили на то, чтобы усилить парк лесопожарной техники в Подмосковье. В распоряжение специалистов поступили новые тракторы и другие машины.

Зампред правительства Московской области Георгий Филимонов уточнил, что получены четыре колесных и три гусеничных трактора, один седельный тягач МАЗ с тралом и один грузовой автомобиль с краном. Вся техника оборудована приборами, которые подключены к спутниковой системе.

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«Машины позволят оперативно прибывать лесным пожарным, доставлять тяжелую технику на места возгораний и в короткие сроки тушить лесные пожары, не давая им распространиться», — пояснил председатель Комитета лесного хозяйства Подмосковья Олег Баженов.

Тракторы будут использоваться также при восстановлении лесов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что к осени этого года в Подмосковье будет на семь лесопарков больше. Они появятся во Фрязине, Подольске, Химках, Люберцах, Видном, Истре и Наро-Фоминске.

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