18 декабря 2023, 17:30
Трактор с ростовой фигурой Байдена вывели на уборку снега в Красногорске
Жители Красногорска сняли на видео необычный трактор, который убирал снег в городе. Кузов машины украсила фигура президента США Джо Байдена в полный рост.
Телеканал «360»
Прохожие с удивлением и улыбкой смотрели на трактор с «Байденом». Авторы конструкции неизвестны — впрочем, жители Красногорска оказались совсем не против такого эксперимента.
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«Пусть хоть тут делом займется, раз в Америке ничего не делает», — отметили люди.
Сейчас «Байден» трудится над расчисткой подмосковных улиц от последствий циклона «Ваня».
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