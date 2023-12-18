Эксклюзив 18 декабря 2023, 17:30 Трактор с ростовой фигурой Байдена вывели на уборку снега в Красногорске

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Жители Красногорска сняли на видео необычный трактор, который убирал снег в городе. Кузов машины украсила фигура президента США Джо Байдена в полный рост.

Телеканал «360»

Прохожие с удивлением и улыбкой смотрели на трактор с «Байденом». Авторы конструкции неизвестны — впрочем, жители Красногорска оказались совсем не против такого эксперимента.

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«Пусть хоть тут делом займется, раз в Америке ничего не делает», — отметили люди.

Сейчас «Байден» трудится над расчисткой подмосковных улиц от последствий циклона «Ваня».

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