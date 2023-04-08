Подмосковье 08 апреля 2023, 15:33 Трактор для рытья окопов направили в зону СВО из Серпухова Фото: Александр Степушкин

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Компания из Серпухова отдала трактор из своего автопарка для нужд СВО. Тяжелая техника поможет бойцам рыть окопы.

«Надеемся, что наш малый вклад поможет ребятам на передовой и приблизит нашу победу», — отметили в компании «Дашковка».

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Переданный трактор-экскаватор предназначен для земельных работ, которые сейчас необходимы в зоне СВО. Техника поможет быстро рыть окопы и будет выполнять другие работы.

После техосмотра и покраски в защитный цвет трактор отправили в Херсонскую область.

Сейчас как никогда важны единение и сплоченность ради общего результата, отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что нужно беречь друг друга и помогать тем, кому сложно.