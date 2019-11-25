Трактир по русским традициям откроют в Коломне

Директор Музейной фабрики пастилы Елена Дмитриева расширяет свой бизнес и открывает трактир.

На музейной фабрике пастилы в Коломне уже восемь лет производят эксклюзивный десерт по старинному рецепту. Благодаря программе «Мой бизнес» в Подмосковье стало еще проще открыть свое производство. Вот и Елена Дмитриева, директор фабрики, решила расширить свое дело и открыть еще и трактир.

Источник фото: телеканал «360»

Чем же так популярна фабрика пастилы и почему сюда съезжаются со всей страны и даже из заграницы?

В сладком доме посетителей ждет театральная экскурсия, где можно увидеть этапы приготовления коломенской пастилы. Благодаря яичным белкам пастильное тесто получается пористое и воздушное. Рецепт появился еще в начале 18 века.

«Пастилу не сушили и ничем не загущали. В общем-то даже не добавляли туда сахар», — рассказала Елена Дмитриева, директор Музейной фабрики пастилы г. о. Коломна.

Самое интересное — мастер-класс по изготовлению конфет. Его может пройти как взрослый, так и ребенок. Сладкий бизнес — это первая история в жизни Елены, но и не последняя. Теперь она задумала открыть свой ресторан.

Источник фото: телеканал «360»

«Я мечтаю, что уже в следующем году мы откроем трактир. Так называлось заведение в Коломне. Трактир, который будет подавать русскую кухню», — уточнила Елена.

И какая же русская кухня, без русских напитков. Елена и здесь использует старинные рецепты.

«Как господин Лажечников (русский писатель, сын коломенского купца — прим. ред.) писал, что в Коломне пили много, но с патриотизмом. Все свое доморощенное. А для того, чтобы гостей радовать напитками — необходима лицензия», — сказала Елена Дмитриева.

А получить лицензию, и не только ее, можно в центре поддержки предпринимателей. Благодаря проекту «Мой бизнес» — открыть свое дело стало еще проще.

Источник фото: телеканал «360»

«Каждый предприниматель может обратиться к нам за государственным финансовым мерам поддержки, в которые входит субсидирование, микрофинансирование, займы, также там услуги гарантийных фондов», — объяснил Виктор Дмитриев, руководитель муниципального офиса «Мой бизнес» г. о. Коломна.

Тридцать минут консультации и предприниматель уже знает, какие документы нужно собрать, чтобы получить ту самую лицензию на продажу алкоголя в будущем ресторане.

Прийти в офис «Мой бизнес» можно в любой день. Там расскажут, как подготовить документы, оформят даже онлайн заявку. А если вам не хочется приходить, вы можете сделать это из дома. Для этого надо зайти на сайт госуслуг Московской области и оформить заявку самому. В течение 30 дней должен прийти ответ.