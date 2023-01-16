Подмосковье 16 января 2023, 17:59 Трагических случаев с выпадением детей из окон верхних этажей стало меньше в Подмосковье

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Ситуация с выпадением детей из окон в Подмосковье остается по-прежнему серьезной. В 2022 году погиб 21 ребенок, более 90 малышей получили травмы разной степени тяжести.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова отметила, что случаев падения детей с верхних этажей в этом году стало меньше. Самыми «травматичными» этажами в 2022 году стали второй, третий и четвертый.

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«Мы ведем активную профилактическую работу, проводим масштабную информационную кампанию, встречаемся с родителями лично, но все равно у мам и пап есть ощущение: с моим ребенком такое не произойдет, что такое случается только в неблагополучных семьях», — подчеркнула Ксения Мишонова.

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Для предотвращения несчастных случаев родителям рекомендуют устанавливать оконный блокиратор вне зависимости от высоты этажа, так как известны летальные случаи даже при падении ребенка с небольшой высоты.

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