24 февраля 2024, 14:11
Традиционный зимний забег «Пять верст» состоялся в Балашихе 24 февраля
Зимний забег для любителей и профессионалов прошел в балашихинском парке «Заречная» в субботу, 24 февраля. Спортивное мероприятие приурочили ко Дню защитника Отечества, поэтому мужчины получили подарки — шоколад и дорожные сумки
Бегуны стартовали от навесов за торговым центром «Курс». Дистанция пять километров — два круга по парку.
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По словам организатора забега Алексея Урыкова, спортивное мероприятие проводится с 2018 года.
«Мы бегаем каждую неделю в субботу в девяти утра, независимо от того, рабочий это день или нет. Весной, зимой, осенью, летом каждую неделю мы ждем вас здесь», — рассказал Урыков.
Он добавил, что в забеге могут принять участие все желающие. Это не соревнование на скорость, поэтому дистанцию можно пройти пешком.
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