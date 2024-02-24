Подмосковье 24 февраля 2024, 14:11 Традиционный зимний забег «Пять верст» состоялся в Балашихе 24 февраля Источник фото: Елизавета Приймак

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Зимний забег для любителей и профессионалов прошел в балашихинском парке «Заречная» в субботу, 24 февраля. Спортивное мероприятие приурочили ко Дню защитника Отечества, поэтому мужчины получили подарки — шоколад и дорожные сумки

Бегуны стартовали от навесов за торговым центром «Курс». Дистанция пять километров — два круга по парку.

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По словам организатора забега Алексея Урыкова, спортивное мероприятие проводится с 2018 года.

«Мы бегаем каждую неделю в субботу в девяти утра, независимо от того, рабочий это день или нет. Весной, зимой, осенью, летом каждую неделю мы ждем вас здесь», — рассказал Урыков.

Он добавил, что в забеге могут принять участие все желающие. Это не соревнование на скорость, поэтому дистанцию можно пройти пешком.

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