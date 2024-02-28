Подмосковье 28 февраля 2024, 15:32 Традиционный весенний забег «Химкинский лес» пройдет в Подмосковье в апреле Фото: пресс-служба трейл «Химкинский лес»

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Забег «Химкинский лес» по живописным местам Московской области пройдет 14 апреля. Все маршруты проложены по лесным тропам, холмам и лыжным трассам.

В Минспорте Подмосковья рассказали, что для участников подготовили несколько дистанций: от одного до 26 километров. Старт и финиш забега разместятся на территории олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» в Химках.

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Желающим принять участие в мероприятии нужно зарегистрироваться на сайте dtrail.ru, используя специальный промокод MSMO.

Для победителей забега изготовят необычные памятные медали.

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