Подмосковье 13 февраля 2023, 18:55 Традиционный турнир по хоккею с мячом прошел в Кашире впервые после пандемии

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Турнир по хоккею с мячом «Русская зима 2023» прошел на стадионе «Локомотив» в Кашире. В соревнованиях приняли участие шесть команд из Москвы, Шатуры и Каширы.

Традиционный турнир прошел впервые после паузы, связанной с пандемией коронавирусной инфекции. Мероприятие было организовано на высоком уровне. Чтобы согреться, на стадионе «Локомотив» работали раздевалки, болельщиков и хоккеистов угощали горячим чаем и солдатской кашей.

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«Сегодня была сильная борьба между каширскими командами и приезжими. Безоговорочно можно выделить команду „Энергия“ из Шатуры, по уровню подготовки, по опыту», — отметил президент федерации хоккея с мячом городского округа Кашира Андрей Дыкуха.

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Безоговорочными лидерами турнира стали спортсмены ХК «Энергия» из Шатуры. Серебро и бронзу взяли каширские клубы «Форвард» и «Руссип».

«Спортивная борьба была серьезная, бескомпромиссная. Ну и по количеству голов видно, что игра была динамичная, так что зрители не скучали», — рассказал игрок ХК «Энергия» Сергей Келлер.

Сергей Келлер играет в хоккей с мячом с 9 лет. Сейчас ему 55 лет, и большую часть своей жизни он представляет ХК «Энергия» из Шатуры. На турнире «Русская зима 2023» спортсмен был удостоен приза «Самому ценному игроку».

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