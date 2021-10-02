Традиционный турнир по дзюдо прошел в Серебряных Прудах

Традиционный турнир по дзюдо провели в Серебряных Прудах. Соревнования — дань памяти Герою России Сергею Фирсову. Он погиб в бою 7 февраля 1995 года при штурме города Грозный.

Турнир по дзюдо проводится уже в 21 раз. Соревнования стали данью памяти Герою России Сергею Фирсову, погибшему во время штурма Грозного. Разведгруппа, которую возглавлял Фирсов, увидела как боевики готовят засаду для батальона. Старшему лейтенанту ничего не оставалось как вступить в бой. Более сотни боевиков взяли разведчиков в кольцо.

«Разведчики боролись до последнего патрона. Когда к ним прорвались первые наши военнослужащие, практически ни у кого не было боеприпасов. У Сергея был пистолет разряжен полностью, магазины автоматов были пусты, не было ни одной гранаты. <…> Они молодцы! Проявили беспрецедентное мужество и смелость», — отметил замначальника оперативной группы Тихоокеанского флота Игорь Алешин.

В турнире участвуют 110 спортсменов в возрасте 12-14 лет. Дзюдоисты приехали из пяти регионов России, среди которых Тула, Тамбов, Рязань, Москва и Подмосковье. В течение дня спортсмены разыграют 10 комплектов наград.

«Олимпийская система, правила едины стандартные. Ребята борются за первое, второе и два третьих места», — рассказал тренер спортивной школы № 1 г. о. Серебряные Пруды Сергей Щигалев.

В этом году турнир решили сделать двухдневным. Завтра на татами выйдут сумоисты.