Традиционный Сабантуй с размахом отметили в Пушкино

В подмосковном Пушкино с размахом отметили традиционный татарский праздник — Сабантуй. Были национальные костюмы и кухня, песни и народные игры. У всех жителей и гостей города была возможность поучаствовать в мероприятиях и познакомиться с древними традициями.

Посетители рассказывают, что давно знают: этот праздник отмечали в татарской культуре сразу же после посевной испокон веков. Сейчас его отпраздновали с размахом, среди гостей точно не осталось никого голодного. Плов готовили прямо на месте ии по всем традициям — в огромном казане с рисом и мясом на живом огне. На десерт посетителям предлагали татарскую сладость чак-чак.

«Сегодня собралось большое количество людей, людей разной национальности, разных вероисповеданий, и они вместе — дружно и весело — проводят время. Сегодня мы для всех подготовили интересную концертную программу, мастер-классы, подвижные игры, татарскую национальную кухню и, конечно, татарскую национальную борьбу корэш», — рассказал председатель татарского культурно-просветительского цента Рамиль Фасхудинов.

Корэш — это древняя борьба, ее элементы регулярно включают в программу татарских праздников. Соревноваться при этом нужно при помощи поясов — сначала их нужно закинуть за спину противника, потом попробовать опрокинуть его на мат.

Зрителям представили и обширную культурную программу. С песнями и танцами выступил коллектив «Нур» из Татарского культурного центра. Его представители отмечают, что множество занятий в центре помогают творческому росту и открытому общению.

Узнать больше о сабантуе приехал и глава Пушкинского округа Максим Красноцветов.

«Сегодня мы приняли участие в празднике, в татарском национальном празднике Сабантуй. Сегодня здесь собралось довольно много людей — больше 200 человек. Люди празднуют, участвуют в мероприятиях, спортивных мероприятиях, участвуют в угощениях», — рассказал Максим Красноцветов.

Ранее сообщалось, что в День России в Наро-Фоминском городском округе провели масштабный флешмоб — там выложили мозаику из 25 тысяч зажженных свечей. Композиция представляла собой огромное слово «Россия», а также прославившегося на всю страну мальчика Алешу и герб РФ. Теперь эту фигуру включили в Реестр рекордов России.