Подмосковье 23 апреля 2023, 14:18 Традиционный полумарафон «Любовь и космос» прошел в Королеве

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В Королеве прошел традиционный полумарафон «Любовь и космос». Спортивное мероприятие посвятили Дню космонавтики.

Поддержать участников приехал герой России и космонавт Олег Кононенко.

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«Я всегда говорю — удачи на старте и того же на финише», — пожелал Кононенко присутствующим.

Перед стартом для участников забега провели разминку. На полумарафон в Королев приехали спортсмены из Подмосковья и других регионов страны.

Любителей бега ждали несколько дистанций: пять, 10 и 21,1 километра. Юным марафонцам дали возможность пробежать 500 метров и один километр.

Некоторые спортсмены вышли на старт с детьми в колясках, другие — с собаками.

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