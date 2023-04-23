23 апреля 2023, 14:18
Традиционный полумарафон «Любовь и космос» прошел в Королеве
В Королеве прошел традиционный полумарафон «Любовь и космос». Спортивное мероприятие посвятили Дню космонавтики.
Поддержать участников приехал герой России и космонавт Олег Кононенко.
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«Я всегда говорю — удачи на старте и того же на финише», — пожелал Кононенко присутствующим.
Перед стартом для участников забега провели разминку. На полумарафон в Королев приехали спортсмены из Подмосковья и других регионов страны.
Любителей бега ждали несколько дистанций: пять, 10 и 21,1 километра. Юным марафонцам дали возможность пробежать 500 метров и один километр.
Некоторые спортсмены вышли на старт с детьми в колясках, другие — с собаками.
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